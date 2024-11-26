Москва, 27 ноября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Ситуация «на поле боя» в зоне спецоперации свидетельствует о том, что до дипломатического урегулирования украинского конфликта ещё далеко. Такое заявление 25 ноября сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Судя по тому, что происходит «на поле боя», мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса», — отметил министр иностранных дел РФ в интервью «Российской газете».

Лавров подчеркнул, что Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение. Глава МИД РФ указал, что ради приближения к этой иллюзорной цели США и союзники готовы на многое.

«Эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны. Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы», — отметил Лавров.

Дипломат выразил уверенность в том, что всех ответственных за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России ждёт заслуженное наказание. Лавров указал, что от достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника.

«Если перефразировать высказывание Владимира Путина, мы готовы к любому развитию событий, но всегда предпочитаем решать спорные вопросы мирными средствами», — добавил глава МИД России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава МИД РФ Лавров, НАТО отбросило все приличия, делая заявления об обсуждении возможности нанесения превентивных ударов по территории России.

25 ноября Бауэр рассказал, что НАТО обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта. Он призвал страны — члены альянса больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов, а также восполнить истощившиеся запасы вооружений.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Бауэра. Дипломат заявила, что НАТО обсуждает превентивные удары по России, так как альянс не ознакомился с обновлённой российской ядерной доктриной.