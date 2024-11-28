Астана, 28 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Испытания Россией новейшей ракетной системы «Орешник» охладили тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Об этом 28 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях Совета безопасности ОДКБ.

Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Он назвал «Орешник» хорошим оружием, которое по своей мощи сопоставимо с ядерным по силе разрушения. Журналист ВГТРК Павел Зарубин задал белорусскому лидеру вопрос, не охладит ли это оружие подстрекателей к третьей мировой войне.

«Так уже охладило. Это мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Вы видите, правда, что уже нет единой линии, всё пошло вразнобой. Это говорит о том, что немножко растерялись», — заявил Лукашенко в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Он добавил, что в шутку сказал президенту России Владимиру Путину о готовности мест для дислокации новейших систем на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что подумает над тем, когда можно будет их разместить в республике.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

На сессии ОДКБ 28 ноября Путин заявил о запуске «Орешника» в серийное производство. Он рассказал, что блоки ракеты способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. «Орешник» способен поразить высокозащищенные объекты, а также те, что спрятаны на большой глубине. Всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.