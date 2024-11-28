Париж, 28 ноября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Во Франции обеспокоились тем, что в переговорах по украинскому конфликту будут участвовать только Россия и США, а Европа и Украина останутся в стороне. Об этом говорится в материале британского журнала The Economist, опубликованном 27 ноября.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне», — говорится в статье.

Неназванный дипломат из Восточной Европы заявил журналу, что избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейцы поделились с ним инициативами об урегулировании украинского конфликта, и отметил, что он пока ещё только «играет с идеями», тогда как следует стремиться к прочному миру. Также он отметил, что Трамп возложит именно на Европу все расходы по безопасности, а после заключения сделки политическая поддержка оказания помощи Украине может существенно снизиться.

Экс-глава МИД Украины Константин Грищенко поделился, что Киев в числе прочего опасается лоббирования Трампом невыгодной сделки исключительно для вида.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп декларировал, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Ранее The Economist также писал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса, который в октябре заявил, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от вошедших в состав России регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся к вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.