Красногорск, 28 ноября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Площадь пожара в цехе по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели в Климовске в Подмосковье возросла до 2 тыс. кв. м. Об это 28 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

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«Площадь пожара в Подмосковье увеличилась до 2000 квадратов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 ноября в мебельном цехе в Климовске произошло возгорание. В работах по его ликвидации принимают участие свыше 30 специалистов и задействовано семь единиц техники.

На хуторе Ветряк в Воронежской области 27 ноября произошло возгорание в одном из технических помещений автосалона. Пожар удалось локализовать внутри технической пристройки автосалона.

В промышленной зоне на юге Москвы 25 ноября произошёл крупный пожар на складе, где хранились баллоны с фреоном. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м, позднее возгорание удалось ликвидировать.