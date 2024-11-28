Москва, 28 ноября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Отдельные представители стран — участниц НАТО, делающие заявления об ударах по России, хотят таким образом выслужиться и «чуют конъюнктуру». Об этом 28 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Сергей Лавров

Как отметил глава МИД РФ, такое заявление сделал абсолютно безответственный адмирал НАТО.

«Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. Тоже хотят выслужиться, наверное, чуют конъюнктуру», — сказал Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видеозапись его слов размещена в Telegram-канале журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта. По его утверждению, ввиду этого странам НАТО стоит укреплять противовоздушную оборону, усиливать системы нанесения высокоточных ударов и восполнять запасы вооружений.

Лавров 26 ноября прокомментировал слова Бауэра, заявив, что НАТО отбросило все приличия, делая подобные заявления. Глава МИД РФ подчеркнул, что теперь в альянсе начали публично оглашать свои истинные намерения.

Позднее в этот же лень политолог Юрий Светов заявил ИА Регнум, что угрожавший превентивными ударами по РФ адмирал НАТО не первый раз делает такие заявления, однако не имеет возможности их осуществить. По его словам, теперь, когда «зазеленел «Орешник», пыл насчёт превентивных мер в альянсе должен угаснуть.