Москва, 26 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. НАТО отбросило все приличия, делая заявления об обсуждении возможности нанесения превентивных ударов по территории России. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Лавров напомнил, что ранее глава военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что НАТО обсуждает превентивные удары по целям в России, которые оно сочтёт угрозой для себя.

«Уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично», — отметил глава МИД РФ на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября Бауэр рассказал, что НАТО обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта. Он призвал страны — члены альянса больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов, а также восполнить истощившиеся запасы вооружений.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Бауэра. Дипломат заявила, что НАТО обсуждает превентивные удары по России, так как альянс не ознакомился с обновлённой российской ядерной доктриной.

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев вечером 25 ноября отметил, что военный комитет Североатлантического альянса говорит о якобы нарастающей «российской угрозе», чтобы создать повод для пополнения истощённых арсеналов оружия. По словам депутата, вооружение государств Европы лоббируют США, которые намерены заставить европейских союзников тратить большие средства на оружие и отложить другие планы.