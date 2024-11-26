Лавров: НАТО отбросило все приличия, обсуждая превентивные удары по России
Москва, 26 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. НАТО отбросило все приличия, делая заявления об обсуждении возможности нанесения превентивных ударов по территории России. Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что ранее глава военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что НАТО обсуждает превентивные удары по целям в России, которые оно сочтёт угрозой для себя.
«Уже все приличия отброшены, и истинные намерения оглашаются уже публично», — отметил глава МИД РФ на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября Бауэр рассказал, что НАТО обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта. Он призвал страны — члены альянса больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов, а также восполнить истощившиеся запасы вооружений.
Позднее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Бауэра. Дипломат заявила, что НАТО обсуждает превентивные удары по России, так как альянс не ознакомился с обновлённой российской ядерной доктриной.
Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев вечером 25 ноября отметил, что военный комитет Североатлантического альянса говорит о якобы нарастающей «российской угрозе», чтобы создать повод для пополнения истощённых арсеналов оружия. По словам депутата, вооружение государств Европы лоббируют США, которые намерены заставить европейских союзников тратить большие средства на оружие и отложить другие планы.