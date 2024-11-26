Москва, 26 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Адмирал НАТО, угрожавший превентивными ударами по территории России, не первый раз делает такие заявления, не обладая возможностями осуществить сказанное, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум. По мнению эксперта, после того как «зазеленел «Орешник», пыл насчёт превентивных мер должен угаснуть.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр сообщил, что руководство НАТО обсуждает возможность высокоточных «превентивных» ударов по территории России, а также призвал производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь РФ. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова голландца Бауэра, заявил, что «все приличия отброшены, и истинные намерения НАТО оглашаются уже публично».

«После того как зазеленел «Орешник», я думаю, пыл угаснет насчёт превентивных мер. Недаром английские СМИ начали публиковать эти схемы, сколько минут лететь «Орешнику» до Лондона и так далее. Поэтому это пока, про превентивные меры — громкие слова»,— сказал Светов.

Политолог также обратил внимание на то, что Бауэр — это не главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. У голландца, по словам Светова, всё-таки должность пониже и возможностей сильно меньше, да и он уже не первый раз делает подобные заявления, в том числе и о факте наличия у России ядерного оружия, которое по мнению Бауэра, не позволяет Западу ввести свои войска на Украину.

Вероятность удара какой-либо страны НАТО по территории России политолог оценил, как крайне малую. Светов напомнил, что альянс уже официально предупреждал, что не задействует статью №5 о коллективной обороне, если кто-то из стран-участниц отправит войска на Украину.

«Поэтому здесь эти удары, они тоже могут трактоваться так. Ты давай ударь, но не жди, что НАТО за тебя вступится. А я сомневаюсь, что кто-то на это решится. Уж если министр обороны Эстонии вдруг заговорил, что не надо рисковать посылать свои войска на территорию Украины, там тоже о чём-то задумались. Потому что ещё месяц назад, по-моему, эстонцы говорили о готовности послать солдат на Украину»,— заявил эксперт.

Говоря о словах Лаврова, которые были адресованы мировой общественности, Светов заявил, что Россию пока ещё не до конца услышали. Даже то, что было сказано с помощью удара «Орешника» по заводу «Южмаш».

«Я слышу разговоры: давайте передадим какое-то ракетное оружие хуситам или ещё кому-то. Но это же не решит ситуацию в Европе. Ну да, туда дадим. Они ударят, заденут американцев или англичан. Ну, те отведут флот от берегов. Это не решает проблему. Сейчас решение проблемы только на Украине. Завершить победой конфликт на Украине — означает сразу же на какое-то время пригасить другие конфликты»,— утверждает специалист.

Политолог добавил, что России должна разгромить непосредственно ту армию, с которой воюет. Но для того, чтобы это сделать, возможно, Москве понадобится ударить по тем базам, откуда противник получает оружие, в заключение добавил Светов.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Бауэра. Дипломат заявила, что НАТО обсуждает превентивные удары по России, так как альянс не ознакомился с обновлённой российской ядерной доктриной.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Так, была расширена категория государств и военных блоков, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Помимо этого, теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.

21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Путин сообщил, что это стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям.