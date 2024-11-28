Москва, 28 ноября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В случае передачи киевскому режиму ядерного оружия это может стать самым крупным шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом 28 ноября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Andrew Kravchenko/AP/TASS

«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая ещё сохраняется, вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — привело его слова «РИА Новости».

По словам замглавы МИД РФ, такого рода заявления делаются безответственными лицами в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times 22 ноября сообщила, что ряд чиновников из США и Евросоюза обсуждают возможность вернуть Украине ядерное оружие. Отмечалось, что они также думают о возможности размещения на контролируемой киевским режимом территории обычных вооружений.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин 25 ноября назвала возможную поставку действующим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Киеву государственной изменой. По её словам, это также будет безумием и полностью антиконституционными действиями.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 27 ноября заявил, что возможная поставка Западом Киеву ядерного оружия приведёт мир к апокалипсису. Он также выразил надежду на то, что у западных стран во главе с США ещё сохранился инстинкт самосохранения, а потому они не совершат такую роковую ошибку.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Глава государства также назвал такого рода действия опасной провокацией.