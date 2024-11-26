Вашингтон, 26 ноября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. В случае передачи действующим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине это можно будет расценивать в качестве государственной измены. Об этом 25 ноября заявила конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х (ранее Twitter).

CNP/AdMedia/Global Look Press Джо Байден

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — отметила она.

Грин также задалась вопросом, не намерен ли нынешний глава Белого дома такого рода действиями развязать ядерную войну, чтобы это стало поводом для приостановки процесса передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу.

Конгрессвумен таким образом ответила на пост предпринимателя Марио Навфаля, иронично прокомментировавшего возможность решения действующей американской администрации о поставках Украине ядерного оружия до момента, когда Байден уйдёт из Белого дома, что может стать следующим шагом в череде передачи Киеву всё более смертоносного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября агентство Bloomberg написало, что Байден намеревался перед уходом со своего поста публично пригласить Украину в НАТО, однако затем передумал. Отмечалось, что этим действующие американские власти хотели «укрепить» Украину на фоне избрания Трампа президентом США.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби 25 ноября признал, что у украинских формирований есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По его утверждению, это происходит в районе Курска и Курской области.

Российские военные 21 ноября нанесли удар ракетой «Орешник» в неядерном оснащении по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин позднее отметил, что это стало ответом на применение Киевом дальнобойного оружия Запада против России. Глава государства уточнил, что такое западное вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, из-за чего конфликт теперь приобрёл глобальный характер.