Москва, 27 ноября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Поставка странами Запада ядерного оружия киевскому режиму приведёт мир к апокалипсису. Об этом 27 ноября заявил депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

«Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведёт наш мир к апокалипсису», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По мнению Шеремета, у западных стран во главе с США ещё сохранился инстинкт самосохранения, в связи с чем они не совершат такую роковую ошибку.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times 22 ноября написала, что чиновники в США и Евросоюзе предложили вернуть Украине ядерное оружие. Уточнялось, что они также изучают возможность размещения на контролируемой Киевом территории обычных вооружений.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин 25 ноября заявила, что возможная поставка действующим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Киеву может быть расценена как государственная измена. Она также назвала такую возможность безумием и полностью антиконституционными действиями.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 26 ноября назвал безответственными рассуждения в СМИ Запада на тему якобы возможности передачи Киеву ядерного оружия. По его словам, это делают политики и СМИ, которые не чувствуют никакой ответственности за подобные высказывания.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что такого рода действия будут опасной провокацией.