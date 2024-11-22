Вашингтон, 22 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Идею вернуть Украине ядерное оружие (ЯО) выдвинуло несколько американских и европейских чиновников, написала 22 ноября газета The New York Times.

Global Look Press

По информации журналистов, должностные лица обсуждают возможные «гарантии безопасности», которые Запад может предоставить Киеву. Помимо передачи ядерного оружия, они также изучают вариант размещения на Украине арсенала обычных вооружений.

В публикации упоминается, что после распада Советского Союза украинская сторона отказалась от ядерного оружия. Авторы статьи также выразили мнение, что передача Украине ЯО будет сложным шагом, который повлечёт серьезные последствия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он подчеркнул, что это станет опасной провокацией.

Глава государства также подчеркнул, что в современном мире создать ядерное оружие не так уж сложно, но неизвестно, способна ли на это Украина в её сегодняшнем состоянии. Кроме того, Путин напомнил, что ещё до перехода кризиса в горячую фазу украинское политическое руководство заявляло, что Киеву стоило бы иметь ядерное оружие.

Военный эксперт Николас Драммонд в интервью британскому таблоиду Express предположил, избранный президент США Дональд Трамп якобы может «тайно» заключить с Киевом сделку и предоставить ядерное оружие при условии, что Украина откажется от идеи вступления в НАТО.

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян назвал несусветной глупостью рассуждения Драммонда о передаче Трампом ЯО киевскому режиму. Он отметил, что предвыборная риторика республиканца заставляет усомниться в том, будет ли избранный президент передавать Киеву даже обычное оружие, не говоря уже о ядерном.