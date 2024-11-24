Москва, 24 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать корейскую сторону сообщником преступлений, совершаемых украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Global Look Press/Nathan Howard — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль заявил, что Сеул будет принимать решение о поставках оружия киевскому режиму в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

«Что касается увязывания Сеулом своих возможных поставок оружия Киеву с развитием взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, то такой подход может привести к весьма негативным последствиям. Очевидно, что украинский конфликт не имеет никакого отношения к Корейскому полуострову», — сообщил замглавы МИД РФ ТАСС.

Дипломат уточнил, что попытки Запада и Южной Кореи обвинить КНДР в участии в СВО — ничто иное, как стремление оказать политическое давление на Пхеньян, а также вовлечь сам Сеул в конфликт.

«Это (совместное давление на Пхеньян странами НАТО и Сеулом. — Прим. ред.), в свою очередь, отвечает и задачам «коллективного Запада», стремящегося вовлечь Республику Корея в общие усилия по накачке режима Зеленского вооружениями и тем самым сделать её сообщником совершаемых западниками преступлений», — добавил Руденко.

Он также призвал руководство Южной Кореи руководствоваться долгосрочными национальными интересами, а не «сиюминутными конъюнктурными соображениями», которые навязаны Западом.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. А 31 октября он поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей. Он добавил, что такой шаг является «очевидной задачей» для южнокорейских вооружённых сил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такие утверждения являются «вбросами и шумихой». По её словам, если проследить цепочку событий, нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал «все эти вбросы и шумихи, все эти информационные волны». Захарова напомнила, что первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что страны Запада пытаются склонить власти Южной Кореи к решению поставлять оружие Украине, поскольку их собственные запасы вооружений почти истощены. Дипломат выразил надежду, что у Сеула хватит мудрости не поддаваться на уловки Запада.