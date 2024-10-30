Вашингтон, 31 октября, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей. Об этом он сообщил 30 октября по итогам переговоров в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, эти эксперты должны изучить действия войск КНДР в случае их появления в зоне украинского конфликта. Ким Ён Хён уточнил, что Сеул уже направлял своих наблюдателей для изучения опыта боёв в рамках других конфликтов, включая войну в Ираке.

Министр также отметил, что отправка военных экспертов на Украину является «очевидной задачей» для Вооружённых сил Южной Кореи. Глава ведомства добавил, что отказ от такого шага будет означать, что южнокорейская армия не выполняет свою работу.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие заявления похожими на информационную утку. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин отмечал, что в задействовании корейских войск в зоне спецоперации нет никакой необходимости.

Представитель КНДР при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в конфликте на Украине. 19 октября Ллойд Остин заявил, что у него нет возможности подтвердить заявления о якобы присутствии войск КНДР в зоне спецоперации.

23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой».