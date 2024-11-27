Астана, 27 ноября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. На вопрос журналиста о подорожании доллара пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в России заработная плата выплачивается в рублях. Беседа состоялась в кулуарах встречи президента Владимира Путина с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Казахстане, об этом 27 ноября написал Life.ru.

Сергей Бобылев/ТАСС

«А зарплату вы в какой валюте получаете?» — уточнил представитель президента у журналиста, когда тот задал вопрос о подорожании доллара относительно рубля.

Песков добавил, что между Россией и Казахстаном «львиная доля» расчётов происходит в национальных валютах — рублях и тенге, такой расклад вызывает у Москвы «удовлетворение».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев, темпы роста доллара — это явление временное. На ускоренное ослабление рубля, безусловно, влияет новый виток геополитического обострения.

26 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля благоприятен с точки зрения российского экспорта. По словам главы Минфина, курс рубля для экспорта важнее ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 21%. Решение поднять её до рекордного уровня было принято на заседании совета директоров Банка России 25 октября на фоне сохранения высоких темпов инфляции.

Силуанов 20 ноября заявил, что вмешиваться в формирование курса рубля не следует. По мнению главы Минфина, курс рубля определяется рыночными процессами.