Москва, 27 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Темпы роста доллара — это явление временное. На ускоренное ослабление рубля, безусловно, влияет новый виток геополитического обострения. Об этом заявил главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА Регнум

«По предыдущим виткам эскалации мы тоже видим, что это отражается на такой чувствительной сфере, как национальная валюта. Но оптимизм в том заключается, что лавинообразного падения рубля ждать не стоит», — рассказал экономист.

Николаев напомнил, что по базовому прогнозу социально-экономического развития России на ближайшие три года 2025-2027, только в 2027 году заложен среднегодовой курс 103,2 рубля за доллар. И на то, что сейчас происходит с рублём, несколько основных причин.

«Это и санкции, и нефть, которая сейчас не такая высокая, около 73 долларов за баррель. Основным триггером к ослаблению рубля послужили американские санкции против «Газпромбанка, потому что это затрудняет приход валюты в страну. Но, как бывает с санкциями, должен пройти период адаптации. И по прошлому периоду можно сказать, что адаптация российской экономики бывает не такая долгая», — подчеркнул Николаев.

Поэтому сильное ослабление рубля — всё-таки это временный период, и скоро оно замедлится.

«В целом декабрь не очень хороший месяц для российской национальной валюты. Ежегодно, как правило, на Новый год россияне, кто имеет возможность, выезжает за рубеж на отдых, и спрос на валюту увеличивается. Поэтому рубль будет оставаться под давлением, и он будет ослабевать. Но в декабре ослабление будет идти не такими темпами, которые мы видим сейчас. Но пока невозможно сказать, на какой отметке он остановится», — подытожил экономист.

Как передавало ИА Регнум 26 ноября, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля благоприятен с точки зрения российского экспорта. По словам главы Минфина, курс рубля для экспорта важнее ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 21%. Решение поднять её до рекордного уровня было принято на заседании совета директоров Банка России 25 октября на фоне сохранения высоких темпов инфляции.

Силуанов 20 ноября заявил, что вмешиваться в формирование курса рубля не следует. По мнению главы Минфина, курс рубля определяется рыночными процессами.