Москва, 20 ноября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» 20 ноября заявил, что не стоит вмешиваться в формирование курса рубля. По его мнению, это должно происходить естественным образом, в соответствии с рыночными законами.

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«Это является залогом для возможности прогнозов в курсообразовании и, соответственно, других экономических прогнозов, экономических моделей для бизнеса», — пояснил глава Минфина.

Силуанов также отметил, что вмешательство в формирование курса может негативно сказаться на результатах денежно-кредитной политики.

Отмечается, что после введения санкций против Московской биржи в июне она прекратила проводить торги по валютным парам с долларом и евро. В ответ на это Банк России разработал новую методику расчёта официального курса доллара и евро на основе данных о конверсионных операциях банков.

На 21 ноября официальный курс доллара составил 100,2 рубля, курс евро — 105,8 рубля за единицу. 19 ноября курс доллара впервые с октября 2023 года превысил 100 рублей.

В октябре аналитики крупнейших российских банков и инвестиционных компаний, участвующие в макроэкономическом опросе Банка России, ухудшили прогноз по курсу рубля. По их мнению, в этом году средний курс доллара составит 91,2 рубля, а в октябре–декабре — 94,2 рубля. В сентябрьском опросе аналитики прогнозировали курс в 90,4 рубля за доллар на 2024 год.

Также эксперты пересмотрели свои ожидания по курсу на ближайшие три года. В 2025 году они ожидают курс в 95 рублей за доллар (ранее — 94,4 рубля), в 2026 году — 97,5 рубля (ранее — 96,4 рубля), а в 2027 году — 99,7 рубля (ранее — 98,9 рубля).

Министерство экономического развития прогнозировало, что в 2024 году курс доллара составит 93,8 рубля, а в 2026 году — 100 рублей за доллар.

Как сообщало ИА Регнум, россияне не нуждаются в долларах, заявил 12 ноября Антон Силуанов. Он также подчеркнул, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Россия не намерена «побеждать» доллар. По мнению Пескова, «этого и не нужно пытаться делать», поскольку доллар является валютой одной из крупнейших экономик мира. В то же время он отметил, что США не подумали о последствиях, когда начали использовать доллар как инструмент влияния и давления.

Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что США используют доллар в качестве политического оружия и это большая ошибка. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил глава государства.

1 ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова назвала причины ослабления рубля. Она заявила, что на ослабление валюты в последнее время воздействовало снижение экспорта и рост импорта. По мнению Даниловой, антироссийские санкции и ответные меры России по контролю валютных операций сейчас меньше влияют на курс рубля, чем раньше.