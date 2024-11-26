Силуанов назвал плюсы текущего курса рубля
Силуанов заявил, что текущий курс рубля способствует экспорту
Москва, 26 ноября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Текущий курс рубля благоприятен с точки зрения российского экспорта. Об этом 26 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета.
По словам главы Минфина, курс рубля для экспорта важнее ключевой ставки Банка России.
«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортёров очень и очень даже способствующий экспорту», — заявил Силуанов.
Официальный курс доллара 25 ноября вырос до максимума с 24 марта 2022 года — 103,7908 рубля.
Как сообщало ИА Регнум, ключевая ставка ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 21%. Решение поднять её до рекордного уровня было принято на заседании совета директоров Банка России 25 октября на фоне сохранения высоких темпов инфляции.
Силуанов 20 ноября заявил, что вмешиваться в формирование курса рубля не следует. По мнению главы Минфина, курс рубля опрелеляется рыночными процессами.