Москва, 26 ноября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Текущий курс рубля благоприятен с точки зрения российского экспорта. Об этом 26 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам главы Минфина, курс рубля для экспорта важнее ключевой ставки Банка России.

«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортёров очень и очень даже способствующий экспорту», — заявил Силуанов.

Официальный курс доллара 25 ноября вырос до максимума с 24 марта 2022 года — 103,7908 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, ключевая ставка ЦБ РФ на сегодняшний день составляет 21%. Решение поднять её до рекордного уровня было принято на заседании совета директоров Банка России 25 октября на фоне сохранения высоких темпов инфляции.

Силуанов 20 ноября заявил, что вмешиваться в формирование курса рубля не следует. По мнению главы Минфина, курс рубля опрелеляется рыночными процессами.