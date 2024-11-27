Севастополь, 27 ноября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Российские военные сбили два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над акваторией Чёрного моря вблизи Севастополя. Об этом 27 ноября сообщил глава города Михаил Развожаев.

РИА Новости

«По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито два дрона. Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе», — написал он в Telegram-канале.

В городе продолжается контроль обстановки. Развожаев призвал жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 ноября российские средства ПВО перехватили и сбили 22 беспилотника украинских формирований над несколькими регионами РФ. Десять дронов из этого числа уничтожили в Ростовской области, семь — в Белгородской области, два — в Воронежской, а также ещё по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Глава Железногорска в Курской области Александр Михайлов вечером 26 ноября сообщил о сбитом над городом украинском БПЛА. По его словам, в результате этого никто не погиб и не пострадал.