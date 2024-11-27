Москва, 27 ноября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Украинские формирования в течение суток потеряли в приграничных районах Курской области более 250 боевиков и два танка. Об этом 27 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что также украинская армия за это время лишилась одной боевой машины пехоты, бронетранспортёра, двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября оператор БПЛА с позывным Элджей рассказал, что расчёт беспилотников группы Аида спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в курском приграничье. По его словам, по блиндажу, где, предположительно, укрывалась эта группа, был нанесён удар FPV-дроном.

Telegram-канал SHOT 26 ноября написал, что военные армии России сбили в Курской области из простого ружья запущенный украинскими боевиками американский дрон-камикадзе Switchblade 600. Отмечалось, что такой тип беспилотников противника был замечен впервые в приграничье.