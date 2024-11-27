Москва, 27 ноября, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Россия предупредила Соединённые Штаты о применении ракетного комплекса «Орешник», чтобы предотвратить масштабный международный конфликт. Об этом 27 ноября рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

РИА Новости / Екатерина Штукина

«О том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали «Орешник», мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», — пояснил Медведев.

При этом политик указал, что использование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет западного производства по территории России переводит конфликт в более напряжённую стадию.

«Это эскалация конфликта», — добавил Медведев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что такой шаг стал ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России, потому что такое вооружение Запада нельзя использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов.

Глава государства подчеркнул, что такое вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов, и конфликт приобрёл глобальный характер. Российские власти неоднократно заявляли, что действия западных стран привели к беспрецедентной эскалации и событиям, которые по масштабу превосходят Карибский кризис — и удар ракетой «Орешник» был предупреждением для них.

26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали позицию Путина по конфликту на Украине и касательно попыток эскалации ситуации, предпринимаемых союзниками Украины по НАТО.