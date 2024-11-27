Москва, 27 ноября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Применение Россией новейшего ракетного комплекса «Орешник» меняет ход специальной военной операции на Украине. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 27 ноября в интервью телеканалу Al Arabiya.

РИА Новости / Екатерина Штукина

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин принял решение нанести ответный удар гиперзвуковой баллистической ракетой. Это вооружение впервые использовали в реальной боевой обстановке.

«И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали», — подчеркнул Медведев.

Как передавало ИА Регнум, российская армия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Путин сообщил, что это стало ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России, так как подобное вооружение невозможно использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что при запуске и управлении дальнобойных ракет требуются очень сложные технологии. У Киева нет своих специалистов, способных управлять ими. Ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, SCALP-EG — французы, подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 ноября заявил, что Россия запуском ракеты «Орешник» дала Западу чёткий сигнал, что нужно прекратить снабжать киевский режим всем, что он попросит. Страны, которые поддерживают Украину, стали полноценными участниками конфликта, добавил дипломат.