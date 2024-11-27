Астана, 27 ноября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Рост доли расчётов в национальных валютах между Россией и Казахстаном позволяет ограждать коммерческие операции от негативного влияния внешней конъюнктуры. Об этом 27 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Астану.

(сс) Администрация президента России

«Доля национальных валют во взаиморасчётах составляет почти 90%, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября Путин заявил, что доля национальных валют стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) при взаимных расчётах превысила показатель в 85% и продолжает расти.

27 ноября Путин прибыл в Астану в государственным визитом. Токаев встретил российского лидера у трапа самолёта. В резиденции главы республики лидеры сфотографировались, затем начались переговоры.

Токаев заявил, что Казахстан — надёжный стратегический партнёр и союзник России. Он назвал визит Путина в Астану очень важным событием. Президент России отметил, что отношения двух стран динамично развиваются.

После переговоров Путин и Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка.