Астана, 27 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Казахстан является надёжным стратегическим партнёром и союзником РФ в очень непростое время. Об этом 27 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС

«Казахстан был и остаётся надёжным стратегическим партнёром России, союзником России в это непростое время», — подчеркнул Токаев.

Казахстанский лидер также выразил российскому президенту признательность за визит в Астану, назвав это очень важным событием.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер прибыл с государственным визитом в Казахстан 27 ноября. Токаев встречал его у трапа самолёта.

Перед визитом в Астану Путин отметил, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер. Отношения двух стран основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Москва и Астана действуют на принципах равноправия и уважения интересов друг друга.