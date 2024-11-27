Астана, 27 ноября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров 27 ноября подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка.

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Встреча на высшем уровне прошла в резиденции «Акорда». Главы государств сначала провели беседу в узком формате, затем переговоры продолжились в расширенном составе с участием делегаций.

В документе стороны подтвердили приверженность планомерному развитию политического диалога, поддержанию высокого темпа двусторонних контактов. Государства будут продолжать регулярные контакты и укреплять внешнеполитическое взаимодействие в период глобальных перемен в мире.

Также в совместном заявлении затронуты темы экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей.

По итогам переговоров глав государств российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются динамичным и наилучшим образом. По его словам, Россия продолжает быть одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана: так, только за прошлый год торговый оборот достиг 28,5 млрд долларов. Также развиваются отношения в сферах науки, образования и межрегионального сотрудничества.

В свою очередь, Токаев заявил, что отношения Москвы и Астаны обрели необратимую динамику. Он подчеркнул важность не снижать оборотов, успешно развивая торговлю и инвестиционные проекты.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Путин прибыл в Астану в государственным визитом. Токаев встретил российского лидера у трапа самолёта. В резиденции главы республики Акорде главы государств сфотографировались. Затем начались переговоры.

Казахстанский лидер отметил, что всего по итогам переговоров между двумя странами будет подписано 20 соглашений. По его словам, документы придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества. Путин назвал соглашения хорошей основой для движения вперёд в отношениях двух стран.

Токаев заявил, что Казахстан — надёжный стратегический партнёр и союзник России. Визит Путина в Астану он назвал очень важным событием. По словам Путина, два государства дружат и поддерживают деловые отношения.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что совместное заявление затрагивает наиболее актуальные темы политического диалога, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи двух государств.