Астана, 27 ноября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В Астане начались переговоры президента России Владимира Путина с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Перед началом беседы лидеры сфотографировались», — отмечается в сообщении.

Для фотографии главы двух стран подали друг другу руки на фоне государственных флагов, после чего направились в зал для переговоров.

Также состоялась церемония официальной встречи Путина и Токаева, в ходе которой представили членов делегаций. Международные консультации начались с беседы лидеров в узком составе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября начался государственный визит Путина в Казахстан. Токаев встретил российского лидера у трапа самолёта. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Затем президент России подошёл к членам казахстанской делегации и поздоровался с ними.

Путин и Токаев примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после переговоров в Астане главы государств подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. Сам факт государственного визита Путина в Казахстан подчёркивает успешность развития двусторонних отношений Москвы и Астаны, добавил он.