Москва, 8 октября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Доля национальных валют стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) при взаимных расчётах превысила показатель в 85% и продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Москве 8 октября.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Встреча глав государств — участников СНГ

«Общими усилиями создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры. Расширяется использование во взаимных расчётах национальных валют, их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», — сказал Путин в своём выступлении.

Как передавало ИА Регнум, Путин также заявил об увеличении макроэкономических показателей стран — членов СНГ. У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил глава государства.

Ранее президент провёл отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.