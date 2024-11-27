Астана, 27 ноября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Отношения России и Казахстана развиваются самым динамичным, самым лучшим образом. Об этом 27 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Астану.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И всё развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте», — сказал Путин, обращаясь к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на переговорах в узком составе.

Российский лидер отметил, что к нынешним переговорам подготовлен целый ряд документов, в том числе совместное заявление и пакет соглашений по различным направлениям.

Путин подчеркнул, что Россия остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнёров Казахстана — торговый оборот двух стран в 2023 году составил почти $28,5 млрд и продолжает расти.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан 27 ноября. Токаев встречал его у трапа самолёта.

На встрече с Путиным Токаев отметил, что Казахстан является надёжным стратегическим партнёром и союзником РФ в очень непростое время. Он также выразил российскому президенту признательность за визит в Астану, назвав это очень важным событием.

Перед визитом в Астану Путин отметил, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер. Отношения двух стран основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Москва и Астана действуют на принципах равноправия и уважения интересов друг друга.