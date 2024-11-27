Нью-Йорк, США, 27 ноября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена, похоже, стремится максимально «поднагадить» России и новой команде избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом 27 ноября заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что украинская власть не жалеет никаких сил, чтобы сорвать аудит выделенных ей средств, а единственная возможность для этого — спровоцировать невиданную эскалацию, на фоне которой всё это покажется мелочью.

«Ей в этом активно подыгрывает и уходящая американская администрация, которая за остающееся время, похоже, стремится максимально «поднагадить» и России, и новой команде в Белом доме. Ничего удивительного в этом нет: в международную коррупцию можно играть только вдвоём», — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

Он предположил, что у чиновников команды Байдена наверняка есть не меньше оснований бояться финансовой проверки, чем у их киевских подельников.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что действия администрации Байдена по Украине являются стремлением «нагадить» будущей администрации Трампа. Он подчеркнул, что в поставках ATACMS и разрешении использовать британские и французские Storm Shadow и SCALP есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что ситуация, сложившаяся в отношениях России и Запада во главе с США, беспрецедентна, а нынешние события по масштабу эскалации превосходят даже Карибский кризис. Он отметил, что безрассудные шаги США усиливают украинский конфликт, и напомнил, что обновление ядерной доктрины России является сигналом Западу.