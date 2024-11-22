Москва, 22 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Действия администрации президента США Джо Байдена по Украине являются стремлением «нагадить» будущей администрации избранного главы государства Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Насчёт того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации, ну вот в поставках и ATACMS, и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и SCALP, конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации», — сказал он на пресс-конференции по итогам совместного заседания с главой МИД Белоруссии.

Лавров уточнил, извинившись за использование жаргонизма, что такое решение можно воспринимать как стремление «нагадить».

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эту информацию.

При этом, по данным Минобороны РФ, в ночь на 19 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена. Лавров отметил, что применение ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта.

22 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Словакии видят в этом шаге попытку уходящей администрации Белого дома создать помехи для Трампа. Он уточнил, что окружение Байдена хочет ограничить возможности республиканца в вопросе ведения мирных переговоров.