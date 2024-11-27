Вашингтон, 27 ноября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) приказало подразделениям, действующим на красноармейском (покровском) направлении, уничтожать всех неустановленных лиц в связи с быстрыми темпами наступления российских войск. Об этом 27 ноября сообщил американский телеканал СNN, ссылаясь на украинских военных.

Иван Шилов ИА Регнум

«Один из командиров сообщил, что войскам, расположенным вокруг Покровска, было приказано стрелять в неустановленных лиц», — говорится в публикации.

Отмечается, что такое распоряжение было отдано из опасений перед российскими разведывательными группами. Бойцы ВСУ также рассказали, что у них не хватает пехоты, чтобы противостоять наступлению. Украинским военным часто приходится видеть, как бойцы ВС РФ свободно проходят в уязвимые зоны украинской обороны.

Кроме того, командир отряда беспилотников пожаловался, что российские бойцы хорошо укомплектованы, постоянно обучаются, их подразделения постоянно пополняются. Он находится на передовой с августа и не видит ничего подобного в своих войсках.

«За это время мы ни разу не выезжали на полигоны и не пополняли личный состав», — заявил боец.

Как передавало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 17 ноября сообщил, что российские войска продолжают активно продвигаться на красноармейском направлении. Основное наступление проходит западней Селидова. Также они продолжают выбивать врага из Дзержинска.

24 ноября Пушилин заявил, что российские бойцы пробились к центру Дзержинска. Командование ВСУ приказывает подразделениям в городе отступать.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 25 ноября сообщил, что есть много свидетельств расстрела украинскими военными мирных жителей города Селидово в Донецкой Народной Республике. Все эти данные будут собраны и представлены международным организациям.

Следственный комитет России 25 октября сообщил, что в России были осуждены 438 украинских военных, из них 58 получили пожизненные сроки.

Также 25 октября Росфинмониторинг внёс в генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова в перечень террористов и экстремистов за преступления, совершённые в Курской области. В сентябре МВД РФ объявило его в розыск. Командира обвиняют в убийстве, покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества и других преступлениях.