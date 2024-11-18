Москва, 18 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Украинский генерал-майор Дмитрий Красильников внесён в перечень террористов и экстремистов за преступления, совершённые в Курской области. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Настя Федченко/Новинарня

Ещё в начале сентября Красильников появился в базе розыска МВД России. Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов, посягательстве на жизнь и применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы.

Под руководством Красильникова военнослужащие нескольких украинских подразделений 6 августа вторглись на территоорию Курской области.

Помимо этого они произвели ракетные удары, использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для подрыва домов, объектов гражданской инфраструктуры и автомобилей. Военные ВСУ также заминировали дороги, чтобы помешать эвакуации мирных жителей из районов боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум ранее в понедельник, 18 ноября, полковника ВСУ Николая Дзямана также включили в реестр террористов. Ранее он приказал сбить российский самолёт над Кубанью. Это привело к гибели 10 членов экипажа.

Также 18 ноября Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов воюющего за ВСУ наёмника из Новой Зеландии Джордана О’Брайена и бывшего начальника Главного управления разведки минобороны Украины Василия Бурбу.