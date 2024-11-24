Донецк, 24 ноября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Вооружённых сил России в Дзержинске ДНР.

Алексей Майшев/РИА Новости

«По Дзержинску мы видим, что бои продолжаются в центре города и наши подразделения продвигаются именно там», — сказал глава ДНР на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин добавил, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) пока не получают команды на отступление из города.

27 октября президент России Владимир Путин рассказал, что армия России уже освободила две трети города Дзержинска в ДНР. Глава государства уточнил, что российские военные также продвинулись под Красноармейском (украинское название — Покровск) на 5–6 км.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные освободили большую часть Дзержинска. Он также добавил, что ВС России также зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища.

2 ноября газета The New York Times сообщила, что украинские подразделения опасаются прорыва российской армии в районе Дзержинска из-за его «катастрофических» последствий. По словам собеседников издания из числа военнослужащих ВСУ, дислоцированных в районе Дзержинска, продвижение Вооружённых сил РФ может повлечь обрушение всей обороны украинских войск.