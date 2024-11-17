Донецк, 18 ноября, 2024, 02:30 — ИА Регнум. ВС России продолжают активное продвижение на красноармейском (покровском) направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 ноября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Видим продвижение наших подразделений на красноармейском направлении. Преимущественно к западу от Селидова, с этой стороны. Мы видим, что и краснолиманское направление достаточно активное», — сказал глава ДНР в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, российские бойцы также продолжают продвигаться в городской застройке Дзержинска (украинское название — Торецк).

Красноармейск (украинское название — Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тыс. человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами Краматорск и Славянск.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что украинские военные грабят дома эвакуировавшихся из Красноармейска жителей и делают из домов огневые точки.

17 ноября российские военные взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что теперь ВСУ пытаются подвозить подкрепление и продовольствие по просёлочным дорогам, но безуспешно, поскольку и эти пути находятся под огневым контролем российских подразделений.