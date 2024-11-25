Москва, 25 ноября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. МИД России располагает данными о расстрелах украинскими военными мирных жителей города Селидово в Донецкой Народной Республике. «Шоковый контент» впоследствии будет представлен на заседаниях различных международных организаций, сообщил 25 ноября посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник.

ИА Регнум Военные преступления ВСУ

«Мы обязательно потребуем от них каких-то действий. Ещё одно важное направление — мы будем снабжать этими данными те страны, которые готовы адекватно воспринимать факты, связанные с нарушением Киевом международного гуманитарного права. Слава богу, их достаточно много», — прокомментировал дипломат в беседе с ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что украинские военные без разбора расстреливали встречающихся на улицах города Селидово мирных жителей. Рассказы об этом от эвакуированных горожан протоколируются. ВСУ, видимо развлекаясь, расстреливали даже приходивших за водой горожан, добавил Мирошник. Известно, что расстрелы людей происходили также в домах.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября российские войска освободили от ВСУ Селидово. Город находится в 40 км северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение, поскольку в Селидово находился один из крупнейших укрепрайонов украинцев.

Российские силовики отмечали, что украинские военные при бегстве из города минировали дома и объекты социальной инфраструктуры. Они также оставили тайники с оружием, которое хотели использовать в диверсионно-террористических целях.

По словам местного жителя, ВСУ перед отступлением из Селидово прострелили горожанке колени и бросили умирать. Украинские бойцы, добавил он, также убили шестерых его знакомых, которые качали для людей воду. Их тела обнаружили на улице у пятиэтажек. Также трупы мирных жителей лежали на бульваре.