Москва, 25 октября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Российские суды вынесли наказания почти 440 украинским военным, 58 из которых приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На данный момент на основании доказательств следователей Следственного комитета РФ 438 военнослужащих ВСУ осуждены, из них 58 — на пожизненное лишение свободы», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что к настоящему времени СК завершил расследование 59 уголовных дел о наёмничестве.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Следственное управление проинформировало, что в Курске арестовали семерых бойцов ВСУ, задержанных по подозрению в незаконном пересечении госграницы и стрельбе по мирным жителям.

11 октября Ленинский районный суд Курска отправил под стражу семерых военных ВСУ по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Согласно данным следствия, подозреваемые в августе 2024 года в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли российскую границу и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.