Молдавия, 27 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Молдавия присоединилась к санкциям США против медиагруппы «Россия сегодня», RT и АНО «Евразия». Решение опубликовано в законодательном вестнике «Официальный монитор».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки», — указано в тексте.

Страна решила присоединиться к санкциями в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва, медиахолдинга RT, АНО «Евразия» и её директора Нелли Парутенко.

Межведомственный наблюдательный совет Молдавии под руководством премьера Дорина Речана отметил, что решение приняли для обеспечения безопасности страны, учитывая попытки якобы подорвать правовое государство и поставить под угрозу проведение свободных и демократических выборов.

Как передавало ИА Регнум, минфин США 13 сентября объявил о вводе санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и Киселёва. В начале месяца американские власти уже вводили санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объясняли это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен тогда утверждал, что Соединённые Штаты, Великобритания и Канада запустили совместную дипломатическую кампанию по борьбе с якобы исходящей от RT угрозой. Глава Госдепа обвинил медиагруппу в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием». При этом никаких доказательств он не привёл.

В начале октября в Молдавии заблокировали пять сайтов, среди которых — Yandex, Дзен, Rutube. Уведомление выдала служба информации и безопасности страны. Тогда же в стране запретили показ детского мультсериала «Смешарики», усмотрев в нём угрозу нацбезопасности. При этом уточнять, в чём именно заключается угроза, власти не стали.