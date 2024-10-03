Молдавия, 3 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В Молдавии заблокировали пять сайтов, среди которых — Yandex, Дзен, Rutube, сообщил 3 октября крупнейший провайдер в стране Orange Moldova.

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBAL LOOK PRESS

«На основании уведомления, выданного службой информации и безопасности Молдавии, Orange Moldova заблокировал доступ пользователей к следующим веб-страницам: moldova24. online, pwa. moldova24. online, rutube.ru, yandex.ru и dzen.ru», — следует из опубликованного оператором сети релиза.

Служба информации и безопасности Молдавии 24 сентября 2023 года объявила о блокировке доступа к более чем 20 сайтам российских СМИ. В конце октября прошлого года Молдавия заблокировала пользователям доступ к 31 сайту изданий, публикующих новости на русском языке, включая ИА Регнум.

МИД России 3 октября 2023 года вызывал посла Молдавии Лилиана Дария, чтобы выразить ему протест из-за преследования русскоязычных СМИ в республике.

В конце сентября 2024 года русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую посчитали неуместной на встрече президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии и выгнали из зала. По мнению журналиста, Санду не захотела видеть и слышать русскоговорящую журналистку на встрече с соотечественниками.