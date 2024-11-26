Москва, 26 ноября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Астане подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. Об этом 26 ноября заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

РИА Новости / POOL

«Это главный документ. Этот документ затрагивает наиболее актуальные темы нашего политического диалога, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что сам факт государственного визита Путина в Казахстан подчёркивает успешность развития двусторонних отношений Москвы и Астаны.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября начнётся государственный визит Путина в Казахстан. Президент России встретится с Токаевым. Кроме того, лидеры двух страны примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции.

В Астане 28 ноября пройдёт заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят ряд вопросов международной и региональной безопасности.