Астана, 27 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина, который прилетел 27 ноября в Астану, у трапа самолёта.

Kremlin.ru

Самолёт сел в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.

Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Затем президент России подошёл к членам казахстанской делегации и поздоровался с ними.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931911" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> У трапа самолёта Владимира Путина встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября начался государственный визит Путина в Казахстан.

По итогам встречи Путина и Токаева планируется подписание совместного заявления об углублении стратегического партнёрства России и Казахстана. Лидеры двух стран примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в формате видеоконференции.

В столице Казахстана 28 ноября пройдёт заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участники которого обсудят актуальные вопросы как региональной, так и международной безопасности.