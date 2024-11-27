Токаев встретил Путина у трапа самолёта в Астане
Астана, 27 ноября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского коллегу Владимира Путина, который прилетел 27 ноября в Астану, у трапа самолёта.
Самолёт сел в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева.
Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Затем президент России подошёл к членам казахстанской делегации и поздоровался с ними.
Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября начался государственный визит Путина в Казахстан.
По итогам встречи Путина и Токаева планируется подписание совместного заявления об углублении стратегического партнёрства России и Казахстана. Лидеры двух стран примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в формате видеоконференции.
В столице Казахстана 28 ноября пройдёт заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, участники которого обсудят актуальные вопросы как региональной, так и международной безопасности.