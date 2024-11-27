Астана, 27 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. В международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане готовятся к прибытию президента России Владимира Путина. Кадры с подготовки в среду, 27 ноября, опубликовала пресс-служба Кремля.

Екатерина Штукина/РИА Новости

В небе над аэропортом пролетают истребители, прорисовывая в небе российский триколор. На фоне звучит торжественная музыка.

На опубликованных кадрах десятки казахстанских военных маршируют по территории воздушной гавани.

В администрации казахстанской столицы ранее сообщили, что в дни визита российского лидера будут введены усиленные меры безопасности, в том числе с использованием военной авиации и бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября начнётся государственный визит Путина в Казахстан. Президент России встретится с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух стран примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после переговоров в Астане главы государств подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка. Сам факт государственного визита Путина в Казахстан подчёркивает успешность развития двусторонних отношений Москвы и Астаны, добавил он.