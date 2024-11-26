Москва, 26 ноября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27–28 ноября посетит с официальным визитом Казахстан и проведёт переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Как ожидается, темой переговоров станет развитие отношений между двумя странами, по их итогам планируется подписание совместного заявления и ряда документов.

Также российский лидер намерен принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра ― министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу сообщил, что ведётся подготовка государственного визита Путина в Астану. Он добавил, что к предстоящему саммиту готовятся десятки документов.

25 октября Путин заявил, что российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Он также добавил, что Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других многосторонних структур.

Путин 3 июля сообщил, что у России и Казахстана есть много важных направлений и интересных проектов. В свою очередь Токаев отметил, что двустороннее сотрудничество между двумя государствами развивается по восходящей линии.