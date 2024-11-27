Симферополь, 27 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 25 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Крымом и Чёрным морем. Об этом 27 ноября сообщили в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«С 08:30 до 10:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в районе Севастополя два беспилотника были сбиты над акваторией в районе Качи. Оперативные службы зафиксировали информацию о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе. Позднее средства ПВО уничтожили ещё три дрона. Два из них — над акваторией Чёрного моря близ Орловки, один — в районе Парка Победы.

В ночь на 27 ноября российские средства ПВО перехватили и сбили 22 беспилотника украинских формирований над несколькими регионами РФ. Десять дронов из этого числа уничтожили в Ростовской области, семь — в Белгородской области, два — в Воронежской, а также ещё по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.