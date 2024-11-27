Москва, 27 ноября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Военные в течение ночи отразили очередную атаку киевского режима с применением беспилотников самолётного типа на территории Российской Федерации. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что десять дронов ВСУ сбили над территорией Ростовской области. Еще семь беспилотников поразили в Белгородской области, два — в Воронежской, по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 ноября средства ПВО уничтожили над территорией России 39 беспилотников ВСУ. Наибольшее количество дронов сбили в Ростовской области — 24. Ещё пять уничтожили над Брянской областью, по три — над территорией Белгородской и Курской областей. По одному беспилотнику нейтрализовали в Орловской и Воронежской областях. Два дрона были уничтожены над территорией Республики Крым.

Российские бойцы, действующие в курском приграничье, сбили 25 ноября запущенный ВСУ американский дрон-камикадзе Switchblade 600. По данным Telegram-канала SHOT, это произошло в Рыльском районе. Бойцы заметили приближающийся вражеский беспилотник и уничтожили его. Военные осмотрели обломки аппарата и установили модель дрона. Данный тип БПЛА впервые заметили в Курской области.