Севастополь, 27 ноября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Севастополем. Об этом 27 ноября сообщил лава города Михаил Развожаев.

Александр Полегенько/ТАСС

«Наши военные продолжают отражать атаку вражеских БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

По информации Развожаева, два украинских дрона самолётного типа были сбиты над акваторией Чёрного моря в районе Орловки. Один беспилотник уничтожили в районе Парка Победы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Севастополе уже были уничтожены два беспилотника ВСУ над акваторией в районе Качи. Была зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

В ночь на 27 ноября российские средства ПВО перехватили и сбили 22 беспилотника украинских формирований над несколькими регионами РФ. Десять дронов из этого числа уничтожили в Ростовской области, семь — в Белгородской области, два — в Воронежской, а также ещё по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.