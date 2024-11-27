Берлин, 27 ноября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Правительство Германии должно принять меры, чтобы к Рождеству вопрос прекращения огня на Украине был решён. Видеообращение на эту тему опубликовал депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в соцсети Х.

Lapin Oleksandr/Global Look Press

«Правительство могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год», — отметил Гизи.

Солидарность с ним высказал также его соратник по партии Дитмар Барч.

«Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация!» — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября канцлер Германии Олаф Шольц после выдвижения своей кандидатуры на второй срок снова заявил, что Украина не получит разрешение на поставку немецких крылатых ракет Taurus. При этом глава правительства Германии поддержал дальнейшее финансирование Киева за счёт заимствований из госбюджета страны.

Президент России Владимир Путин 15 ноября провёл телефонный разговор с Шольцем впервые за два года. Переговоры состоялись по инициативе Берлина и продолжались около часа. Путин назвал условия для заключения возможных договорённостей по Украине.

Накануне, 26 ноября, Шольц заявил, что разговор с Путиным был «неприятным, но необходимым».