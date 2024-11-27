Вашингтон, 27 ноября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск назвал ненормальным запрос администрации действующего президента США Джо Байдена выделить средства на помощь Украине.

IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Илон Маск

«Это не нормально», — написал он в соцсетих Х (ранее Twitter).

Таким образом Маск прокомментировал новость о соответствующем запросе действующих американских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября издание Politico написало, что Байден негласно запросил у Конгресса дополнительное финансирование для восполнения запасов Пентагона и Украины. Отмечалось, что 16 млрд долларов было запрошено на нужды минобороны США и ещё 8 млрд долларов — на Украину. При этом шансы на одобрение запроса Байдена Конгрессом оцениваются как «небольшие».

Агентство Bloomberg 24 ноября сообщило, что Байден планирует оказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому максимальную помощь до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. По словам автора публикации, действующий глава Белого дома хочет максимально укрепить Украину, чтобы доказать, то у неё есть потенциал для ответа России.

Газета The New York Times 17 ноября написала, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал это решение Белого дома, назвав правительство США «фашистским».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что администрация уходящего президента США является партией войны, потому что она стремится продлить эскалацию конфликта на Украине.