Москва, 24 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Администрация уходящего президента США Джо Байдена является партией войны, она стремится продлить эскалацию конфликта на Украине, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Morry Gash/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Ну всё-таки администрация Байдена — это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать всё, чтобы эта война не заканчивалась», — сказал официальный спикер Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков добавил, что Киев для Вашингтона является инструментом, с помощью которого он обеспечивает продление конфликта для того, чтобы нанести России стратегическое поражение.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться ещё в 2023 году, если бы Запад вовремя предоставил Киеву «необходимые инструменты».

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что западные поставки оружия Киеву не окажут влияния на исход специальной военной операции. При этом Запад, осуществляя такие поставки, становится соучастником преступлений Киева, отмечал президент РФ Владимир Путин. Поставки западного оружия ВСУ лишь умножают страдания жителей Украины, заявлял экс-посол РФ в США Анатолий Антонов.