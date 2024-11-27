Вашингтон, 27 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование негласно запросил у Конгресса президент США Джозеф Байден на восполнение запасов Пентагона и для Украины. Об этом 26 ноября сообщает издание Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией», — уточняет издание, ссылаясь на документ бюджетного управления Белого дома.

Обращение к конгрессменам оформлено в виде дополнения к новой части правительственного финансирования, которая, по всей вероятности, будет принята в декабре. Основная часть запроса — $16 млрд — касается «восполнения американских запасов» вооружения Пентагона, оставшиеся $8 млрд предложено ассигновать по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение минобороны США контрактов с производителями, а не прямые поставки помощи с армейских складов.

При этом в публикации шансы Байдена на одобрение его запроса Конгрессом оцениваются как «небольшие».

Ранее ИА Регнум сообщало, что до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа действующий глава Белого дома Байден намерен максимально укрепить Украину. Байден планирует оказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому максимальную помощь, чтобы доказать, что у Украины есть потенциал для ответа России.

17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

Комментируя это решение Байдена, американский журналист Такер Карлсон назвал правительство США «фашистским». Он также заявил, что администрация Байдена намеренно оставляет Трампу «мировую войну».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация уходящего президента США Байдена является партией войны, так как она стремится продлить эскалацию конфликта на Украине.