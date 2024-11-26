Москва, 26 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Посол Великобритании Найджел Кейси, выходя из здания МИД России, не стал отвечать на вопросы корреспондента RT Чея Боуза и сказал ему «проваливать». Об этом 26 ноября сообщило сам телеканал.

Валерий Шарифулин/ТАСС Найджел Кейси

Дипломат постарался обогнуть всех репортёров и в сопровождении правоохранителей добрался до автомобиля.

Газета «Известия» те временем сообщила, что Кейси ни дал ни одного комментария ожидавшим его у здания журналистам. На встрече в дипведомстве он пробыл чуть больше часа.

Как сообщало ИА Регнум 26 ноября Кейси вызвали в МИД РФ. Этому предшествовала информация ФСБ о лишении сотрудника посольства Британии в Москве Уилкса Прайора аккредитации за указание ложных данных при въезде в РФ. В работе дипломата выявлены признаки разведдеятельности. Он сменил высланных в августе британских разведчиков, отметили в силовой структуре.

13 сентября ФСБ проинформировала, что МИД прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки, отмечалось в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сентябрьское сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не ведётся.