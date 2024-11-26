Москва, 26 ноября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. В МИД России вызвали посла Великобритании Найджела Кейси, сообщила во вторник, 26 ноября, официальный представитель министерства Мария Захарова.

Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Ранее 26 ноября пресс-служба ФСБ сообщила, что сотрудник посольства Британии в Москве Уилкс Прайор лишён аккредитации за указание ложных данных при въезде в РФ. В работе Прайора выявлены признаки разведдеятельности. Он сменил высланных в августе британских разведчиков, отметила пресс-служба.

«В МИД вызван британский посол», — сказала Захарова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября пресс-служба ФСБ проинформировала, что МИД прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки, отмечалось в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не ведётся.

21 ноября посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что после ударов ракетами Storm Shadow по территории России Британия напрямую вовлечена в военный конфликт на Украине. Дипломат напомнил, что Британия, начиная в 2023 году поставки ракет Storm Shadow на Украину, заявляла, что их не будут использовать для ударов по территории России.